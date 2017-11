Deel dit artikel:











Jan uit Zeijen verzamelt foto's van 'gekke' plaatsnamen Jan bij het plaatsje Doodstil (foto: Jan Schadenberg) Met een haspel bij De Haspel (foto: Jan Schadenberg) Een spijker en een boor, dan ben je natuurlijk in Spijkerboor (foto: Jan Schadenberg)

ZEIJEN - Je moet er maar opkomen: met een plaatsnaambord op een gekke manier op de foto gaan. Dat is precies wat Jan Schadenberg uit Zeijen nu een tijdje doet. De teller staat inmiddels op 24 plaatsnamen die hij uitbeeldt.

"We waren een tijd terug aan het werk in Uithuizen", vertelt Jan. "Toen moesten we omrijden en kwamen we in Doodstil. Daar zijn we gestopt, heb ik 'ssst' uitgebeeld en een foto gemaakt."



Hij kreeg veel reacties op Facebook, waarna hij besloot op zoek te gaan naar meer dorpjes. "Ik ben naar Valom gegaan, en de rest is bekend." Zo staat hij met een haspel op de foto bij het plaatsje De Haspel en heeft hij een spijker en een boormachine in zijn hand bij Spijkerboor.



Sexbierum staat bovenaan het lijstje

Jan gaat er voorlopig nog wel mee door. "Ja joh, er zijn nog zoveel mooie plaatsnamen." Bovenaan zijn lijstje staat Sexbierum. Hoe hij die plaatsnaam gaat uitbeelden, wil hij nog niet zeggen. "Ik heb er wel een idee over, maar ik wil het nog geheim houden. Ik heb wat figuranten nodig, maar het wordt niet zo erg hoor", lacht hij.



Wat Jan met de foto's gaat doen, weet hij nog niet. "Maar het lijkt mij wel mooi om alles op groot formaat af te drukken en ergens in de kroeg in Zeijen op te hangen."