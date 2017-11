Schoorsteenveger vindt duizenden euro's in Haselünne

HASELÜNNE - Een schoorsteenveger in het Duitse Haselünne, niet ver van Meppen, heeft een enveloppe met duizenden euro's gevonden in een schoorsteen.

Volgens de krant Osnabrücker Zeitung vond de schoorsteenveger een bedrag van vijf cijfers tijdens zijn werk aan een schoorsteen in een woning. Bij het schoonmaken van de haard viel de enveloppe met het geld naar beneden.De gelukkige vinder bracht het geld eerlijk naar de politie in Lingen. Volgens Duitse krant heeft de politie de eigenaar nog niet gevonden. Het huis is in de afgelopen jaren meerdere keren van eigenaar gewisseld. De huidige eigenaar zegt dat het geld niet van hem is.Over de precieze hoogte van het bedrag wil de politie weinig kwijt, maar men blijft zoeken naar de eigenaar. "Zo lang we niet weten van wie het geld is, blijft het in ons beheer", vertelt een politiewoordvoerder.