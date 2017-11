Deel dit artikel:











FC Emmen doelpuntloos gelijk tegen SV Meppen Meppen neemt het doel van Peter van der Vlag onder vuur, maar de doelman hield de nul

VOETBAL - FC Emmen speelde vanmiddag in de eigen JENS-vesting met 0-0 gelijk tegen SV Meppen. De nummer 7 van de 3e Liga in Duitsland had het betere van het spel, kreeg ook de beste kansen, maar Emmen-doelman Peter van der Vlag bleek niet te passeren.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

FC Emmen-trainer Dick Lukkien kon vanwege blessures en ziekte geen beroep doen op Dennis Telgenkamp, Jeroen Veldmate, Youri Loen, Alexander Bannink en Hilal Ben Moussa en speelde met Glenn Bijl, Emil Bijlsma, Tim Siekman en dus Peter van der Vlag in de basis.



In negentig minuten kreeg FC Emmen één hele grote kans, maar die was niet besteed aan Bijl. Zijn inzet werd gekeerd door Meppen-doelman Gies.