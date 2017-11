Deel dit artikel:











Onthulling Dekzandrug in Orvelte De onthulling van de Dekzandrug. Foto: Agnes Bakker (IVN)

Vandaag is het achtste aardkundig monument van Drenthe onthuld.

Het gaat om de Dekzandrug in Orvelte. Dit is een verhoging in het landschap van tien kilometer lang in hartje Drenthe. Kinderen van de basisscholen de Wegwijzer en de Lindelaar uit Westerbork hebben het monument onthuld.



Status

Een aardkundig monument heeft geen officiële status. De provincie Drenthe benoemt deze plekken omdat zij deel uitmaken van het 'aardkundig erfgoed'. De monumenten geven informatie over het ontstaan van ons landschap.