Woordvoerder Martin Luther King onthult 'Vrijheidsbeeld' in Assen

ASSEN - Harcourt Klinefelter, de nu 79-jarige voormalige persvoorlichter van de Amerikaanse burgerrechtenactivist Martin Luther King, onthult zondag 19 november een tijdelijk beeld in Assen.

Dat beeld hangt samen met de tentoonstelling The American Dream die dezelfde dag opent in het Drents museum. Met de daar getoonde kunst komt daar ook de geschiedenis van het naoorlogse Amerika aan de orde.Klinefelter hoeft niet van ver te komen, want hij woont al jaren net over de grens, in Steenwijkerwold. Hij is getrouwd met een Nederlandse. Hij onthult op de kop van de Vaart een 'Statue of Liberty'. Daarin combineert kunstenares Natasja Bennink het Vrijheidsbeeld in New York met verwijzingen naar Drenthe, zoals het blik bruine bonen uit de televisieserie Bartje.Het blik verwijst meteen naar de conservenblikken die de Amerikaanse kunstenaar Andy Warhol in beeld bracht. En het werk van Warhol is weer te zien in het Drents Museum. Dat biedt vanaf 19 november samen met de Kunsthalle in het Duitse Emden een groot overzicht van Amerikaans realisme van 1945 tot nu.The American Dream heet de dubbelexpo, met verder werk van onder anderen Edward Hopper, Roy Lichtenstein en Alice Neel. Onder de topwerken is Morning sun van Hopper.De twee musea gaan samen ruim tweehonderd werken laten zien. Ze zijn vooral geleend uit het land van herkomst; veelal uit particuliere verzamelingen, maar ook uit musea zoals MoMA en Whitney in New York. "Het is een primeur voor Europa. Het is de eerste keer dat zo’n uitgebreid overzicht van na-oorlogse Amerikaanse figuratieve kunst in Europa getoond wordt", zeggen de organisatoren.In Assen tonen ze vooral geschilderd werk uit de periode 1945 tot 1965, terwijl ze in Emden tegelijkertijd werk vanaf 1965 gaan brengen, waaronder veel foto's. Toch besteedt het ene museum ook aandacht aan de periode die het andere laat zien.