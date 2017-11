Deel dit artikel:











Dekzandrug bij Orvelte achtste aardkundige monument van Drenthe Kinderen onthullen het informatiepaneel (RTV Drenthe / Robbert Oosting)

ORVELTE - Een bijzondere gebeurtenis vandaag in Orvelte. De dekzandrug tussen Orvelte en Westerbork heeft de status gekregen van aardkundig monument.

Geschreven door Robbert Oosting

"We willen mensen bewust maken van het feit dat we met een bijzonder stukje Drenthe te maken hebben", vertelt Hans Dekker, natuurmedewerker bij de provincie.



Status

De bedoeling van de titel is het behoud en de bewustwording van de historische waarde van het gebied. Met de benoeming blijft het gebied ook beter beschermd tegen invloeden van de mens.



Een zandafgraving zul je nu niet zomaar meer treffen. De status is alleen voor gebieden die door de natuur zijn ontstaan. Zo zijn ook het Bargerveen en het Drouwenerzand aardkundige monumenten.



Informatiepaneel

Naast dat de dekzandrug natuurlijk fysiek te zien is, is er door gedeputeerde Henk Jumelet en kinderen van de twee basisscholen in Westerbork, een informatiepaneel geopend in de vorm van een picknicktafel. Op het tafelblad staat informatie over het ontstaan, de geschiedenis en de waarde van het gebied.



De dekzandrug is het achtste aardkundige monument van Drenthe. Volgend jaar wordt wellicht het Nuilerveld bij Hoogeveen benoemd.