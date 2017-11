Verdachte fraudezaak Bikkel Groep op vrije voeten

HOOGEVEEN - De 58-jarige medewerkster van Bikkel Groep die maandag werd gearresteerd, is weer op vrije voeten. ​Dat laat een woordvoerder van het Functioneel Parket weten.

De vrouw uit Emmen blijft wel verdachte in de fraudezaak. De vrouw werd in haar huis gearresteerd door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) in verband met de verdenking van miljoenenfraude. Ze is de zevende verdachte in het onderzoek naar Bikkel Groep.Het bedrijf uit Hoogeveen wordt onderzocht door de FIOD, omdat ze een constructie had bedacht waarbij Letse medewerkers in Nederland werden gedetacheerd maar daar geen loon voor kregen. In plaats daarvan ontvingen ze een stagevergoeding, zodat Bikkel Groep minder belasting hoefde te betalen.