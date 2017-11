Deel dit artikel:











Bestuurster bromscooter gewond bij ongeluk in Hoogeveen De bestuurder moest naar het ziekenhuis (foto: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - In Hoogeveen is vanmiddag een bestuurster van een bromscooter gewond geraakt bij een ongeluk.

Op de kruising van de Grote Kerkstraat met de Wilhelminastraat kwam ze in botsing met een auto. De automobiliste wilde rechts afslaan en zag daarbij mogelijk de bromscooter, die in dit geval voorrang had, over het hoofd.



Het slachtoffer probeerde nog uit te wijken en reed tegen de stoeprand en de auto aan. Daarna kwam ze ten val. De vrouw is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.