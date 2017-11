Staking werknemers Buigcentrale Steenbergen in Hoogeveen gaat door

HOOGEVEEN - Ook morgen gaan de werknemers van Buigcentrale Steenbergen in Hoogeveen staken. De directie heeft volgens vakbond FNV Metaal vandaag te weinig van zich laten horen.

Marijke Eggengoor van FNV Metaal zou vandaag symbolisch een bal overhandigen aan de directie van de Buigcentrale, maar die deed de deur op slot. "We hadden gevraagd of de directeuren vanochtend naar buiten wilden komen, maar dat deden ze niet. Ze gingen in de kantine zitten en draaiden het hek op slot", vertelt Eggengoor.Wel heeft de directie laten weten het personeel in het kantoor te willen ontvangen. Eggengoor: "We gaan morgenochtend om half negen naar ze toe. Daar overhandigen we de directie geen bal meer, maar iets om ze te helpen weer op de juiste weg te komen."De medewerkers van de Buigcentrale gaan, als de directie in de tussentijd niets van zich laat horen, nog in ieder geval 24 uur staken. Het bedrijf wil werknemers betalen naar beoordeling, maar FNV Metaal wil dat mensen op basis van ervaring ieder jaar iets meer loon krijgen.