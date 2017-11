Deel dit artikel:











Blekkink na WK-debuut: Kalm en vol vertrouwen Carlijn Blekkink bij het WK in Bulgarije (foto: Facebook Carlijn Blekkink)

TRAMPOLINESPRINGEN - Carlijn Blekkink (22) uit Weerdinge kan tevreden terugkijken op haar WK-debuut in Bulgarije. In de individuele wedstrijd eindigde ze op de vijftigste plaats.

"Over de klassering ben ik niet tevreden, maar over het proces wel. Ik was kalm en stond er vol vertrouwen. Ik heb ervan genoten", laat Blekkink vanuit Sofia weten.



In haar eerste oefening, die uit tien sprongen bestaat, kwam ze tot een record-score van 47.775 punten. "Dat ging echt super en dat is een hele sterke score voor een WK", verklaart de Drentse trampolinespringster.



Missprong

In haar tweede oefening ging het mis in de vijfde sprong. Blekkink zakte door haar benen. Ze maakte wel de tien sprongen vol, maar niet zoals bedoeld was. "Heel erg jammer. Hierdoor ging een mooie klassering verloren."



Synchroonwedstrijd

Morgenvroeg komt ze samen met Pascal Wiebering opnieuw in actie. Dan in de synchroonwedstrijd. "Ik heb met haar nog nooit samen gesprongen, dus dit wordt onze eerste wedstrijd. We gaan kijken wat we ervan kunnen maken", besluit Blekkink.