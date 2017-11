Emmen zoekt vrouwen om ruziënde buren uit elkaar te halen

EMMEN - Buurtbemiddeling Emmen zoekt vrouwelijke vrijwilligers. Die oproep doet Willy Afman, die namens welzijnsorganisatie Sedna het project in de gemeente Emmen coördineert.

"We hebben nu iets meer mannen dan vrouwen", legt ze uit. "En we vinden het vaak belangrijk om een man en een vrouw aan een casus te koppelen." Via Afman komen de burenruzies binnen. Zij zet er dan twee vrijwilligers op, die met de buren in gesprek gaan.Op dit moment is er officieel een team met 22 buurtbemiddelaars. "Maar er hebben zich ook al wat nieuwe mensen aangemeld." Onlangs maakte de gemeente Emmen bekend dat buurtbemiddeling in ieder geval tot en met december 2018 verlengd wordt.Het project is 1 oktober 2015 gestart en wordt betaald door de gemeente, welzijnsorganisatie Sedna en woningcorporaties Domesta, Lefier en Woonservice. Ook wordt er samengewerkt met de politie en bewonersorganisaties van verschillende wijken en dorpen.In anderhalf jaar tijd zijn er 33 burenconflicten opgelost door 22 getrainde vrijwilligers. Daarom wordt het project verlengd tot eind 2018. Daarna wordt er opnieuw een besluit genomen. In totaal werden er 87 zaken behandeld. Hiervan zijn 35 niet opgelost en 15 nog in behandeling.Hennie, die niet bij achternaam genoemd kan worden in verband met privacy, is nu anderhalf jaar buurtbemiddelaar. "En dat bevalt hartstikke goed, ook die man-vrouwcombinatie", vertelt ze. "Het geeft veel voldoening."Naast geduld hebben, moet je altijd objectief blijven. "Wij scheppen alleen de voorwaarden voor een gesprek en stellen vragen", legt Hennie uit. "Soms wil je wel wat zeggen, maar is dat niet handig om te doen."Zaterdag komen alle buurtbemiddelaars uit Zuidoost-Drenthe bij elkaar tijdens een trainingsdag. "Dat is heel nuttig, want dan kunnen ze ook van elkaar leren", zegt Afman. "Iedere gemeente in Drenthe is weer anders."Na 2018 wordt er een definitieve keuze gemaakt over de positie van buurtbemiddeling in Emmen. "Ik denk dat het een succes is, gevoelsmatig", zegt de buurtbemiddelaarster. "Ook al wordt het niet altijd opgelost, er wordt altijd wel iets bereikt."