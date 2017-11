Deel dit artikel:











Nuis vervangt Kramer bij 1.500 meter Kjeld Nuis vervangt Sven Kramer foto: LottoNL-Jumbo)

SCHAATSEN - Kjeld Nuis uit Emmen vervangt Sven Kramer komend weekeinde bij de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen. Nuis neemt Kramers plek in bij de 1.500 meter.

Kramer heeft een infectie aan zijn luchtwegen en kan daardoor morgen en zaterdag niet de baan op. Nuis is ploeggenoot van Kramer bij LottoNL-Jumbo en was eerste reserve. Nuis rijdt verder de 1.000 meter, waar hij zich rechtstreeks voor plaatste en de teamsprint.



Of Sven Kramer zondag wel de 5 kilometer rijdt, wordt later besloten.