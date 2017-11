Café De Tapperij in Meppel half jaar gesloten om harddrugs

MEPPEL - Burgemeester Richard Korteland van Meppel sluit café De Tapperij voor zes maanden. In het café werd eind oktober een voorraad harddrugs gevonden.

Ook is de horecavergunning van De Tapperij ingetrokken. Volgens de gemeente Meppel heeft het café aan het Kerkplein de Opiumwet en de zogeheten beleidsregel hard- en softdrugs overtreden. Met de sluiting wil de gemeente drugsgerelateerde activiteiten in de omgeving van het café tegengaan. Zo moet het dealers, telers en klanten ontmoedigen naar het gebied te komen.In de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 oktober viel de politie het café binnen en ontdekte daar een grote hoeveelheid cocaïne. De politie fouilleerde de cafébezoekers, waarvan een aantal mensen soft- en harddrugs op zak had. Een 52-jarige vrouw werd opgepakt omdat ze te veel drugs bij zich had.