Wethouder in gesprek met provincie over impasse windmolens Emmen

EMMEN - Wethouder René van der Weide (Wakker Emmen) gaat binnenkort in gesprek met de provincie Drenthe over de ontstane situatie omtrent de windmolens in de gemeente.

Het overleg tussen de ontwikkelaars Raedthuys, Yard, Intocon en Deddens en omwonenden van de toekomstige windmolens is gestaakt, omdat er onenigheid is over de hoogte ervan. Een overleg dat vorige week zou plaatsvinden is door de ontwikkelaars afgezegd, omdat de partijen lijnrecht tegenover elkaar staan.Onwonenden eisen een maximale hoogte van 149 meter, de windmolenbouwers willen 180 tot 200 meter. Volgens hen is dat noodzakelijk om de molens rendabel te laten zijn. Een deskundigenonderzoek spreekt dit tegen, maar dan moeten de ontwikkelaars genoegen nemen met negen procent rendement in plaats van vijftien procent.Een aantal raadsfracties uitte maandag en donderdag tijdens de behandeling van de begroting haar zorgen over de impasse. Volgens deze fracties is het de bedoeling dat de gemeente niet gaat zitten afwachten, juist omdat er voor is gekozen om de regie in eigen hand te houden. De ontwikkelaars meldden maandag dat de gemeente aan zet is, en Van der Weide zei toen dat de ontwikkelaars aan zet zijn."Er zijn de laatste dagen ontwikkelingen geweest. Het college gaat niet op haar handen zitten of afwachten. Dat is niet de bedoeling", verduidelijkt Van der Weide. Ook gaat de wethouder op korte termijn met voorzitter van het bewonersplatform Erik Dannenberg in gesprek 'om zijn kant van het verhaal te horen' en om alle informatie goed op een rijtje te zetten.Van der Weide zit maandelijks met gedeputeerde Tjisse Stelstra om tafel. "Ik ga er vanuit dat we dan een mening krijgen van de provincie." Deze mening wordt dan meegenomen in de verdere voortgang van het proces, zegt de wethouder. "En daarna lijkt het me pas verstandig om een standpunt in te nemen."