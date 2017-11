Djammen: een beetje Nashville in Bovensmilde

BOVENSMILDE - De echte countrysound vinden we niet alleen in het Amerikaanse Nashville. Nee, dat geluid kunnen we ook dichter bij huis vinden, namelijk in Bovensmilde. Daar maken John en Nienke Geuzinge countrymuziek in hun eigen studio.

Dolly Parton en Emmylou Harris zijn hierop afgemixt John Geuzinge

Djammen wordt iedere donderdag uitgezonden om 17.16 uur. Het programma wordt om 17.46 en 18.34 herhaald. Vanaf 19.16 uur wordt Djammen elk uur herhaald.

"We hebben een studio waarin wij muziek maken en opnemen", vertelt Nienke. "Dat doen we zelf, maar ook met anderen." Haar man John beaamt dat. "En we schrijven ook liedjes", vult hij aan.Nienke en John hebben allebei een geschiedenis in de muziek. "We kwam elkaar in 2012 tegen en hebben toen gezegd: dit wordt wel wat", herinnert John zich. "En een paar maanden later zaten we samen met een gitaar op schoot en bleken onze stemmen wel bij elkaar te passen."Een paar jaar geleden namen ze hun muziek nog op in een klein zolderstudiootje in Emmen. "In 2014 brachten we een cd uit onder de naam Zingga. We gebruikten een laptop en een microfoontje", zegt Nienke. "Dat was het eigenlijk wel. En nu zijn we hier in 2017 en groeien we al uit deze ruimte. Dus we hebben een nieuwe ruimte gebouwd om daar verder te gaan."Het pronkstuk van de studio is de mengtafel, die helemaal uit Nashville komt. Alles om zo dicht mogelijk bij de echte sound te komen. "Daar streven wij naar", aldus een ambitieuze John. "We leren elke dag weer bij."Deze mengtafel heeft een bijzondere geschiedenis. "Dolly Parton en Emmylou Harris zijn hierop afgemixt. En ook remixes van Johnny Cash zijn op deze tafel gedaan", weet John.Nienke en John dienden een tijd geleden een aanvraag in bij de Country Music Association om erkend te worden als countrystudio. En dat had best wat voeten in de aarde. "Er waren producties die je moest laten horen, er werd onderzoek gedaan en ze hebben referenties gecheckt. Onlangs kregen we een mailtje dat we erdoor zijn. Dat is echt heel gaaf", zegt Nienke blij. Haar man John is het daar helemaal mee eens. "Het wordt dus wel opgemerkt daar. En we mogen onze gasten nu ontvangen met een heel mooie sticker op de deur."