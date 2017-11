VAKO stunt in beker en schakelt MSC uit, Achilles 1894 moeizaam langs WKE'16

VOETBAL - Zondagderdeklasser VAKO zorgde vanavond voor een daverende sensatie in de eerste knockoutronde van de KNVB beker. De formatie van trainer Marcel Poll schakelde zondaghoofdklasser MSC uit.

Nog een bekerstunt: HOC schakelt GOMOS uit

Alle uitslagen van vanavond

In Meppel stond het na 70 minuten 0-5 voor de bezoekers. MSC kwam nog terug, maar verder dan 4-5 kwam de ploeg van trainer Berry Zandink niet.Achilles 1894 deed vanavond wel haar plicht door vierdeklasser WKE'16 te verslaan. Het werd in Assen 3-0. Toch ging het allesbehalve soepeltjes bij de zondaghoofdklassers, dat in veel te laag tempo speelde en het combineren enorm overdreef.Bij rust leidde de ploeg van trainer Paul Weerman, die in WKE'16 zijn oude club (waar hij speelde en trainer was) trof. De treffer werd gemaakt door Joost Bosma. Na rust scoorden Stan Haanstra en invaller Matthijs Hensens de 2-0 en 3-0. WKE'16 bood prima tegenstand, had ook wel een treffer verdiend, maar de afronding liet te wensen over. Overigens miste Hensens, bij 2-0, nog een strafschop voor de thuisclub.