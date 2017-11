Nog een bekerstunt: HOC schakelt GOMOS uit

VOETBAL - Naast de daverende sensatie van derdeklasser VAKO leverde ook HOC een prestatie van formaat. De nummer 2 van de zondagvierdeklasse D wipte de koploper van de 2e klasse K uit de beker. Het werd 4-2 voor de thuisclub.

Toch zit er wel een nuance aan de 'stunt' van HOC, want GOMOS stuurde vanwege de nodige blessures en de huidige koppositie (en de lonkende eerste periodetitel) de tweede keus naar Odoorn.GOMOS kwam wel tot twee keer toe op voorsprong, maar HOC toonde veerkracht. De ruststand was 2-2.In de tweede helft was het binnen tien minuten 4-2 voor HOC en die voorsprong gaf de ploeg van trainer Jans Spiegelaar niet meer uit handen.Zondageersteklasser SVBO kwam met de schrik vrij tegen vv Sweel. De vierdeklasser verloor nipt, met 1-2. SVBO kwam in de eerste helft al vroeg op 0-1 via René Wolbers en kort na rust zorgde Stefan Kuper voor de 0-2. Vlak voor tijd zorgde Siebert Looije voor de 1-2, maar verder kwam Sweel niet.