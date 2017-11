Alle uitslagen districtsbeker

VOETBAL - Vanavond werden er vijf wedstrijden gespeeld in de eerste knockoutronde van de noordelijke districtsbeker. Gestunt werd er in Meppel en Odoorn, waar respectievelijk VAKO en HOC een sensatie leverden.

VAKO zorgt voor sensatie in Meppel, Achilles 1894 moeizaam langs WKE'16

Nog een stunt: HOC wipt GOMOS uit beker

Ruinen afgeschoten in beker, vv Emmen na rust langs Wacker

Drenthina als eerste Drentse club door in beker

Derdeklasser VAKO won in een spektakelstuk met 4-5 van hoofdklasser MSC en HOC, uitkomend in de 4e klasse won van de koploper in de 2e klasse en dat is GOMOS.Hieronder alle uitslagen van vanavond:Achilles 1894 (zon) - WKE'16 3-0MSC - VAKO 4-5HOC - GOMOS 4-2Sweel - SVBO 1-2Siddeburen - Fc Lewenborg 0-6