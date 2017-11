Eenderde schades Zuidlaren 'mogelijk beïnvloed' door aardbeving

ZUIDLAREN - Eenderde van de schades is ‘mogelijk beïnvloed’ door de aardbeving in Zuidlaren van 23 december 2016. Dat concludeert ingenieursbureau Witteveen+Bos na inspectie van 350 schademeldingen die binnenkwamen na de aardbeving met een kracht van 2,4 op de schaal van Richter.

Alle schadegevallen in Zuidlaren hebben een bouwkundige oorzaak, aldus het ingenieursbureau. Witteveen+Bos startte in maart in opdracht van de NAM met een onderzoek naar de oorzaak van de schades.Volgens Witteveen+Bos is het ‘mogelijk’ dat een trilling ‘het laatste tikje’ gaf terwijl er bijvoorbeeld al vervormingen in de muur of gevel zaten. Dat ‘tikje’ zorgt er dan voor dat een scheur ontstaat.Vanmorgen om tien uur ontvingen de 350 schademelders per e-mail een link van het schaderapport. Op een later moment is het mogelijk om een persoonlijke toelichting te krijgen, schrijft Witteveen+Bos."Ik vind dat er nu snel gehandeld moet worden", zegt burgemeester Marcel Thijsen van de gemeente Tynaarlo. "De bewoners moeten zo snel mogelijk schadeloos gesteld worden en dat moet je ruimhartig bekijken. We moeten ons niet verschuilen achter een woordenspel van 'aannemelijk' en 'een kleine kans dat'. Er is gewoon schade, dan moet je dat repareren. Punt.""Het is lastig om te bepalen wat een rechtvaardige oplossing is voor deze mensen", zegt woordvoerder Sape Jan Terpstra van de NAM. "Vooral omdat het ingenieursbureau zegt dat de NAM een van de mogelijk oorzaken is, moet de tegemoetkoming wel rechtvaardig zijn."Dat er een tegemoetkoming komt voor eenderde van de schadegevallen staat vast. De NAM laat weten een onafhankelijke commissie in te stellen die moet bepalen wat voor vergoeding de groep krijgt waar een aardbeving mogelijk van invloed is geweest op de schade. Terpstra: "De hoogte en vorm daarvan moeten we nog vaststellen." Op welke termijn dit moet gebeuren kan de woordvoerder nog niet zeggen.Van de 350 meldingen zijn 128 gevallen mogelijk beïnvloed door de aardbeving. Van die 128 gevallen kan het bureau van vijftig woningen zeggen dat de kans ‘niet aanvaardbaar klein’ is dat de schade is veroorzaakt door een aardbeving.Voor de overige 78 schademeldingen geldt dat het minder waarschijnlijk is dat ze zijn veroorzaakt door een aardbeving, maar dat de kans wel bestaat. De andere 221 woningen liggen te ver weg van het epicentrum.Het ingenieursbureau hanteert een zogeheten SBR-norm. Dat is een landelijke norm gebaseerd op de trillingen in de grond (berekend in millimeters) en de afstand tot het epicentrum. Voor de aardbeving bij Zuidlaren geldt volgens W+B: schade bij woningen binnen een straal van 1,9 kilometer van het epicentrum is mogelijk beïnvloed door een aardbeving.Vorig jaar werd Witteveen+Bos ook door de NAM ingeschakeld om schades te onderzoeken in Emmen en buitengebieden van Groningen. Die schades waren volgens het bureau niet te wijten aan aardbevingen. Op die conclusie, en op de onderzoeksmethode van W+B, kwam veel kritiek