Psychiatrische kliniek Lentis in Zuidlaren gaat dicht

ZUIDLAREN - Lentis sluit de kliniek voor volwassenenpsychiatrie in Zuidlaren. De instelling ziet geen heil meer in het langer open houden van de kliniek. Tientallen banen staan op de tocht.

Volgens RTV Noord vindt de directie dat er structureel te veel lege bedden zijn in de kliniek in Zuidlaren. Ook in klinieken in Groningen en Winschoten zijn de bedden niet vaak genoeg bezet. Dat komt volgens de directie omdat in de psychiatrische zorg steeds minder opnames worden gedaan.Om kosten te besparen, wordt de instelling in Zuidlaren gesloten. De behandelingen worden geconcentreerd in Groningen en Winschoten. De kliniek in Zuidlaren wordt mogelijk gefaseerd afgebouwd. Het is de bedoeling dat in het gebouw op termijn andere onderdelen van Lentis worden gehuisvest.'De cijfers laten zien dat er gemiddeld twintig lege bedden in onze klinieken in Groningen, Winschoten en Zuidlaren zijn. We verwachten dat dit niet incidenteel is, maar een structurele trend", zegt de directie.De tientallen medewerkers zijn per brief op de hoogte gebracht van de sluiting. De zorginstelling onderzoekt of zij elders binnen Lentis aan de slag kunnen.