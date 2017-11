Initiatiefnemer zonnepark Hoogeveen gaat praten met omgeving

HOOGEVEEN - Agrarisch ondernemer Richard Kimmann gaat begin december een informatieavond houden met de omwonenden van het zonnepark dat hij wil bouwen. Eerst wil hij weten welk besluit de gemeenteraad van Hoogeveen eind november neemt over de regels waaraan zonneparken moeten voldoen.

Omwonenden zijn niet blij met het zonnepark dat Kimmann samen met projectontwikkelaar GroenLeven wil aanleggen tussen Alteveer en Hollandscheveld. De omvang van zestig hectare vinden boeren uit de omgeving veel te veel voor het gebied waar het moet komen.Richard Kimmann zegt afgelopen zomer bij vrijwel alle boeren langs te zijn gegaan met zijn plannen. Hij begrijpt dat zij het plan groot vinden. "Ik ben van transparant en openheid. Toen ik daar in juli kwam, was echt iedereen neutraal of zelfs positief. Maar het is groot, dat snap ik. Ik dacht eerst tien hectare is leuk. Maar ik kan beter maximaal profiteren van de schaalgrootte en daarom wil ik de omvang van het hele perceel als plan indienen", aldus Kimmann.Kimmann hoopt omwonenden mee te krijgen in zijn project: "Wij zijn voornemens in dorpshuis De Alke in Alteveer een informatieavond te organiseren. En daar krijgen de mensen dan de mogelijkheid mee te doen aan het project. Dus omwonenden kunnen er zo voor zorgen dat ze ook geen energiebelasting hoeven te betalen. Voor elk huishouden is dat toch 300 tot 500 euro."De gemeenteraad besprak gisteravond de mogelijkheid om de voorgestelde maximale hoogte van 1,80 meter voor de zonnepanelen los te laten. Dubbelgebruik van de agrarische grond is dan mogelijk. Kimmann is daar wel voor: "Wij hebben ook de intentie om daar wilde zwijnen of schapen onder te laten lopen. Dan is een beetje hoogte wel makkelijker, anders besmeuren ze misschien de panelen."De omvang van zonneparken bleef in de discussie in de raad goeddeels buiten beschouwing. Volgens het voorstel van het college mag twintig procent van het totale veenweidegebied in de gemeente worden gebruikt. En dat kan een aaneengesloten stuk zijn. De zestig hectare van het plan van Kimmann zou dan prima kunnen. Voorwaarde is wel dat het park landschappelijk wordt ingepast en dat er boomwallen omheen komen.De kritiek van landbouworganisatie LTO dat landbouwgrond ontrokken wordt aan de landbouw legt Kimmann naast zich neer. "Ik snap dat vanuit de LTO. Maar van de andere kant: bij die grond van ons is het een uitdaging om de gewassen eruit te krijgen. Gras rendeert niet. En dan ga je kijken naar alternatieven en een zonneweide is een goed alternatief."Kimmann wil hoe dan ook zijn plan doorzetten, maar beseft dat hij vooral afhankelijk is van de voorwaarden die de politiek stelt. "Uiteindelijk moet de gemeente een besluit nemen in hoeverre ze met Kimmann meegaan. Je moet wel luisteren naar de tegengeluiden en daarom ben ik naar de raad gekomen. Daarom ga ik ook met alle plezier zo'n informatieavond organiseren. Maar ik zie het met vertrouwen tegemoet", aldus de ondernemer uit Dedemsvaart.