Mijlpaal voor bouw autotunnel station Assen in zicht

ASSEN - De twee helften van de nieuwe autotunnel voor het station in Assen worden op 1 december met elkaar verbonden. Het is een mijlpaal in de grote verbouwing van het stationsgebied in de provinciehoofdstad.

De nieuwe autotunnel wordt 170 meter lang, met daarbovenop een autoluw stationsplein. De bouw van het eerste deel begon in april vorig jaar en toen dat deel klaar was ging de aannemer verder met het tweede deel. Dat is nu ook zo goed als klaar. De tunnel is in twee delen aangelegd, om verkeershinder zo veel mogelijk te beperken.De afgelopen twee jaar hebben veel bezoekers van Assen last gehad van de grote verbouwing in het stationsgebied. De Overcingellaan, de doorgaande weg voor het station, is al bijna al die tijd gedeeltelijk afgesloten. Automobilisten moeten daardoor omrijden. Het is de bedoeling dat de tunnel in maart volgend jaar open gaat.De hele ingreep rond het stationsgebied kost in totaal 200 miljoen euro. Assen krijgt een nieuw stationsgebouw, meer spoorverbindingen met Groningen, de tunnel en het stationsplein. Het nieuwe station gaat op 14 mei volgend jaar open.