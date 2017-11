Bos en natuur in Assen blijven eigendom gemeente

ASSEN - De gemeente Assen mag geen bos en natuur van de hand doen. Assen was dat wel van plan.

Een voorstel van de SP om verkoop en overdracht van de gronden tegen te houden werd gisteren met de kleinst mogelijke meerderheid aangenomen door de gemeenteraad. "We zijn een hele mooie groene stad met veel natuur. Dat is iets waar we trots op zijn. Wij vinden dat je daar als stad zelf over moet gaan", aldus SP-fractievoorzitter Jan Broekema.Het college van burgemeester en wethouders van Assen kwam in 2016 met het plan om ongeveer 450 hectare natuur aan het Drentse Langschap te geven. Op het plan kwam veel kritiek, onder andere van het Drents Particulier Grondbezit Onder meer de gebieden het Asserbos, het Amelterbos en de bosgebieden bij de Baggelhuizerplas zouden wisselen van eigenaar. De gemeente hoopt op die manier bijna een halve ton te besparen op het onderhoud van de natuur. Het Drents Landschap zou aanspraak kunnen maken op subsidies waar de gemeente niet voor in aanmerking komt.Wethouder Ruud Wiersema (PLOP) vindt dat het besluit van de raad te vroeg komt: "Ik vind het bijzonder dat ik helemaal nog niet met een nieuw plan heb kunnen komen." Het college van B en W moet nu op zoek naar een nieuwe manier om het bos en de natuur in de stad te onderhouden.