Assen gaat de boer op om bedrijven naar de stad te halen Het toekomstige bedrijventerrein Messchen ligt er nog verlaten bij (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Assen heeft 200.000 euro extra om bedrijven over te halen zich te vestigen op een van de bedrijventerrein in de stad.

Geschreven door Jeroen Kelderman

"Met het extra geld kunnen we ons presenteren op beurzen waar we anders vanwege de kosten niet naar toe waren gegaan", zegt een gelukkige wethouder Anry Kleine Deters (D66).



Een meerderheid van de gemeenteraad schaarde zich gisteravond achter een voorstel van de fracties van PLOP en de VVD. De partijen willen 200.000 euro, die over is van het project Revitalisering Stadsbedrijvenpark, inzetten voor promotie van Assen bij ondernemers.



Normaal zou dat bedrag in de spaarpot van de gemeente terecht komen, maar dat vinden de partijen geen goed idee. "De verkoop van bedrijfsterreinen in Assen blijft achter bij de verwachte en gewenste ontwikkelingen", constateerden PLOP en VVD. De partijen kregen bijval van vrijwel alle partijen, uitgezonderd GroenLinks en SP.