Plastic flesjes met water voortaan taboe in stadhuis Assen Plastic flesjes gaan in de ban in het gemeentehuis van Assen (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

ASSEN - De gemeente Assen serveert voortaan geen water meer uit plastic flesjes. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde daar gisteravond mee in.

Geschreven door Jeroen Kelderman

De fracties van GroenLinks, OpAssen en de SP dienden het voorstel in tijdens de begrotingsvergadering. "Kraanwater is in Drenthe van een uitstekende kwaliteit", aldus GroenLinks-fractievoorzitter Laura Punt. "De productie van flessen belast het milieu duizend keer meer dan kraanwater."



Wethouder Anry Kleine Deters waarschuwde dat in het verleden onderzoek is gedaan naar de mogelijkheden van het serveren van kraanwater: "Het bleek toen uit hygiënisch oogpunt beter om niet met kraanwater te werken." De raad had daar geen boodschap aan en stemde in met het plan.