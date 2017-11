Deel dit artikel:











NNO speelt gamemuziek: 'Het verbindt het klassieke met het nieuwe' Het Noord-Nederlands Orkest afgelopen zomer tijdens Lowlands (foto: ANP Kippa/Paul Bergen)

ASSEN - Het Noord-Nederlands Orkest (NNO) en muziek uit videospelletjes. Geen combinatie die je snel verwacht, maar volgens het NNO is gamemuziek een onontdekte schat. In december geeft het orkest drie concerten, waarin muziek uit games wordt gespeeld.

Volgens Merijn de Boer, samensteller bij NNO, past dit idee in de avontuurlijke traditie van het orkest om nieuwe dingen te proberen. "Wij spelen momenteel ook iconische filmmuziek. Dat is een vergelijkbaar programma: muziek is een belangrijk onderdeel bij films, maar ook in de game-industrie. Daar willen wij aandacht aan besteden, omdat muziek schrijven voor games echt een kunstvorm an sich is."



Verrassingselement

Het NNO speelt bijvoorbeeld muziek uit Assassin's Creed. Dat is een gameserie die is verfilmd. "Dus veel mensen zullen denken: ik ken de film, maar niet de game. Ik ben benieuwd hoe dat onderdeel in de game klinkt", zegt De Boer.



Het verrassingselement zit 'm volgens De Boer in de combinatie van games met eeuwenoude muziek. "De grote producties van nu hebben een bijzonder verhaal, een educatieve lading en er zitten vaak thema's in verwerkt die in de klas niet zo snel aan bod komen. Mensen verwachten niet dat de modernste vorm van entertainment, eeuwen aan muziek zou kunnen bevatten."



Klassieke muziek

"Klassieke muziek ken je eigenlijk al", vervolgt De Boer. "Je hebt het al een keer gehoord ergens. Het zit overal in onze cultuur: in speelfilms, reclames en games. Er zijn bij diverse games ook drie, vier of wel vijf componisten betrokken die maandenlang hard hebben gewerkt aan het neerzetten van een soundtrack, die een ervaring of beeld opwekt. Het verbindt het klassieke met het nieuwe."



Het NNO geeft drie concerten achtereenvolgens op 20 (Groningen), 21 (Leeuwarden) en 22 december (Utrecht).