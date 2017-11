Derde afvalcontainer in Borger-Odoorn laat op zich wachten

EXLOO - Inwoners van Borger-Odoorn moeten een half jaar langer geduld hebben als het gaat om een derde afvalcontainer voor plastic, metaal en drankenkartons. De invoering was gepland voor januari, maar dat lukt niet.

Wethouder Freek Buijtelaar maakte dat gisteravond tijdens de behandeling van de begroting bekend. “Het gaat nu mei of juni worden”, aldus de wethouder van Gemeentebelangen. “De vertraging komt omdat we samen met een aantal andere gemeenten kijken of we gezamenlijk de nieuwe containers kunnen aanschaffen. Dat kan ons een aardig voordeel opleveren.”Fractievoorzitter Roelof Tuin van het CDA baalt van de vertraging. “Dit is toch wel een beetje jammer. De burger rekent er op en het is ook zo naar buiten gebracht. De gemeente moet dit in elk geval goed gaan uitleggen.”