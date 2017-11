Stelling: Twee keer dezelfde artiest naar het Songfestival is een armoedige keuze

ASSEN - Waylon mag Nederland volgend jaar vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestval in Lissabon. Het is de tweede keer dat de zanger meedoet. Drie jaar geleden vormde hij een duo met Ilse de Lange. Met het nummer After the Storm werden ze tweede.

Maar is het wel een goed idee om een artiest voor de tweede keer naar het Songfestival te sturen? De enige die twee keer succesvol was in de 61-jarige geschiedenis van het festival, is de Ierse zanger Johnny Logan. Hij won in 1980 en in 1987.Wordt voor Waylon de druk niet te hoog, of maakt hij een goede kans? En zijn er geen andere zangers of zangeressen die minstens net zo goed zijn en een kans verdienen?