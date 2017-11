Deel dit artikel:











Politie controleert onopvallend in wijken Bargeres en Rietlanden De politie controleerde onopvallend in wijken waarin de laatste tijd werd ingebroken (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - De politie is gisteravond in Emmen onopvallend de wijken ingegaan. Aanleiding voor de controle is het aantal woninginbraken in de wijken Bargeres en Rietlanden. Er zijn geen inbrekers op heterdaad betrapt.





"Er werd een voertuig in beslag genomen van een fiscaal wanbetaler en er werd een voertuig afgesleept van iemand die boetes had openstaan. Verder werden er 30 overtredingen geconstateerd, waar een proces verbaal voor is opgemaakt", laat de politie Zuidoost-Drenthe weten. De politie hield in de buurt ook een verkeerscontrole en liet blaastesten afnemen. Ook werd gecontroleerd of er bijzonderheden waren rondom bestuurders of voertuigen. Daarbij zijn aanhoudingen verricht voor het vermoeden van rijden onder invloed van drugs en alcohol.