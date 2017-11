Geen finale voor Blekkink in synchroonwedstrijd

TRAMPOLINESPRINGEN - Carlijn Blekkink uit Weerdinge en Pascal Wiebering hebben zich op de WK in het Bulgaarse Sofia niet geplaatst voor de finale van het synchroonspringen.

Het Nederlandse duo, dat voor het eerst samen een synchroonwedstrijd sprong, eindigde in de kwalificatie als dertiende, terwijl een plek bij de eerste acht vereist was. Het tweetal wist zich gisteren ook niet te kwalificeren voor de individuele halve finales bij de WK.De 22-jarige Blekkink maakte in Sofia haar debuut op een WK. Wiebering sprong in 2015 haar eerste WK en behaalde toen de zesde plaats met Bo Bet op het onderdeel synchroon.