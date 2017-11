Deel dit artikel:











Blaashal dé oplossing voor sportverenigingen Nijeveen? De blaashal van ZLTB Zwolle (foto: RTV Drenthe) De blaashal van ZLTB Zwolle (foto: RTV Drenthe)

KORFBAL - Een blaashal van 250.000 euro. Dat is de oplossing voor het tekort aan zaaluren van de sportverenigingen in Nijeveen. De Stichting Airdome Nijeveen, opgericht door korfbalvereniging DOS'46, wacht op een vergunning. De hal moet achter het hoofdveld van DOS komen, maar dat zal komende winter nog niet lukken.

Geschreven door Karin Mulder

De korfballers van DOS'46 hebben te weinig zaalruimte om goed te kunnen trainen. Daarom wijken zowel de jeugdteams als de eerste selectie uit naar topsporthal Ezinge in Meppel. "Voor de eerste selectie is dat geen probleem. Zij komen overal vandaan en dan maakt het niet uit of je in Meppel of in Nijeveen traint. Maar voor de jeugd is dat anders. We moeten nu teams uit elkaar halen. Dat is jammer. De jeugd moet in het dorp kunnen trainen. Dat heeft te maken met binding met het dorp en met vriendjes en vriendinnetjes", zegt C1-trainer Daniël Hulzebosch.



Zelfde tarieven

De Stichting Airdome Nijeveen is niet alleen voor DOS'46 opgericht. "Ook de geluiden van andere verenigingen over de blaashal zijn positief. We proberen de tarieven gelijk te houden met die van De Eendracht. En er hoeven niet alleen sportverenigingen in. Er kunnen ook andere activiteiten plaatsvinden", zegt Hidde van der Wal van de Stichting Airdome Nijeveen.



Als warme broodjes over de toonbank

Het bedrijf Poly-Ned uit Steenwijk levert opblaashallen. Ze gaan als warme broodjes over de toonbank. Vooral veel hockey- en tennisverenigingen zijn klant bij het bedrijf. "Er worden niet veel nieuwe sporthallen meer bijgebouwd. Gemeentes moeten ook op hun centjes letten. En voor een vereniging is dit eigenlijk de enige manier om zelf een hal te kunnen exploiteren gezien de relatief geringe aanschafkosten", zegt directeur Edwin Molenaar.