'Meer dan 15 gram cocaïne in café De Tapperij in Meppel'

MEPPEL - Burgemeester Richard Korteland van Meppel heeft café De Tapperij voor zes maanden gesloten. In het café aan het Kerkplein in Meppel werd vorige maand een voorraad harddrugs gevonden.

Ook is de horecavergunning van De Tapperij ingetrokken. "De hoeveelheden soft- en harddrugs en het gebrek aan leidinggevende(n) toen de politie daar aanwezig was , zijn voor mij redenen om over te gaan op sluiting. De sluiting was al voorlopig en inmiddels blijkt uit onderzoek wat daar allemaal precies lag", zegt Korteland.Volgens Korteland zijn er hoeveelheden cocaïne gevonden, die op 32 keer de handelshoeveelheid uitkomen. Dat komt neer op zo'n 16 gram cocaïne, terwijl niet meer dan 0,5 gram wordt gezien als bezit voor eigen gebruik. "Dat is voor mij reden om de sluiting voor zes maanden direct te verlengen en de horecavergunning in te trekken."Het sluiten van het café moet een afschrikwekkend effect hebben. "Dat merk ik ook aan andere horecaondernemers. Dat is weer een eyeopener: wat gebeurt er allemaal in mijn zaak? Ik wil er ook bij zeggen dat één bezoeker dit allemaal niet kan veroorzaken. Wat hier gevonden is bij personeel en een hoeveelheid aan bezoekers...ja dan wordt er gewoon opgetreden. Het OM doet dat strafrechtelijk bij de mensen die gearresteerd zijn en ik doe dat vanuit het bestuur: ik wil dit niet hebben in Meppel", aldus Korteland.De burgemeester van Meppel heeft alle horecaondernemers een brief gestuurd. "Daar staat in hoe wij dit probleem samen willen aanpakken. De horecaondernemer is hier in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor. Ook in samenwerking met politie. Bij verdachte situaties kan er worden opgetreden. Ik denk dat het probleem overigens niet anders is dan in andere steden. Dat probleem is overal, alleen moet je er wel wat aan willen doen."Korteland benadrukt dat het café vooralsnog zes maanden dichtgaat. "Het is voorstelbaar dat het dan weer open zou kunnen."De eigenaar van café de Tapperij heeft op Facebook gereageerd op de sluiting. "Zelf word ik van geen enkel strafbaar feit verdacht, maar omdat ik als exploitant verantwoordelijk ben voor mijn horeca-inrichting moet de zaak toch dicht blijven. Dit is een enorme tegenslag. Niet alleen voor mij maar ook voor het personeel en alle (vaste) gasten. Ik vind het een hele zware maatregel en daarom onderzoek ik nu wat mijn mogelijkheden zijn. Ik houd de moed erin."De sluiting geldt ook voor Tapasbar la Tasca, vanwege de gezamenlijke voordeur van het restaurant en het café.