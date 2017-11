Deel dit artikel:











26 lantarenpalen langs de provinciale weg dankzij dorpsinitiatief 26 lantarenpalen komen er langs de weg (foto: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen) ''Het was aardedonker en levensgevaarlijk'' (foto: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

DE KIEL - Van een donkere provinciale weg naar een goed verlicht fietspad. Na zes jaar is de provinciale weg van De Kiel naar Schoonoord weer verlicht. 26 lantarenpalen werden vandaag geplaatst. Dit tot vreugde van de bewoners.

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen

Zij maakten zich hard voor de komst van de lantarenpalen. Door het opzetten van een burgerinitiatief haalden ze geld op om de straatverlichting te betalen. Jaap Ruiter, voorzitter van Dorpsbelangen vertelt dat de bewoners vrijwillig hebben meegewerkt aan het project.



Buurtbewoner Hans Bernards is erg blij met de verlichting: "Het was aardedonker en levensgevaarlijk, dus ik wilde wel twee lantarenpalen. En die heb ik ook gekregen".



Het initiatief

Zes jaren geleden werden de lantarenpalen op de provinciale weg tussen De Kiel en Schoonoord weggehaald in het kader van duurzaamheid. De bewoners vonden dat er iets gedaan moest worden.



De gemeente kon geen verlichting plaatsen, aangezien het om een provinciale weg ging. Maar dankzij het stimuleringsfonds voor dorpsinitiatieven, dat de gemeente Coevorden in het leven riep, konden verschillende dorpen en wijken een voorstel indienen voor een project. Het project met de meeste stemmen kreeg een geldbedrag om het idee te realiseren.



Duurzaamheid

De Kiel diende het voorstel voor de lantarenpalen in en met succes. Het project kreeg 10.000 euro. Dit was alleen niet genoeg om het project te financieren. Daarom werd ook Schoonoord benaderd om mee te helpen. Daar werd 20.000 euro opgehaald.



​Slimme lantarens

De lantarenpalen gaan vanaf 23:00 uur uit. Vanaf dan werken ze met een sensor en gaan ze alleen aan wanneer er voorbijgangers langskomen.