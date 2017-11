Deel dit artikel:











DOS'46: We zijn als groep zeker vooruit gegaan

KORFBAL - Voor de korfballers van DOS'46 uit Nijeveen begint morgenavond het nieuwe zaalseizoen. Vijf jaar geleden degradeerde de club naar de Hoofdklasse, maar nu spelen de Nijeveners alweer voor het derde jaar op rij in de Korfballeague.

Geschreven door Karin Mulder

"Het eerst jaar werden we zevende en vorig speelden we ons al vroeg veilig en werden we zesde. Het zou mooi zijn als we dit jaar weer een stapje kunnen maken. DOS wil graag duurzaam naar de top groeien", zegt speler Jelmer Jonker.



Terugkeer Gerald Aukes

Na zeventien jaar keerde trainer Gerald Aukes terug bij de eerste selectie van DOS. Hij was de opvolger van Daniël Hulzebosch. In het verleden werd Aukes met DOS twee uitgeschakeld in de beslissingswedstrijd voor een paats in de finale om het landskampioenschap in Ahoy. "Ja, dat moet nog een keer rechtgetrokken worden", zegt Aukes. "Je bent hier ooit begonnen en dat geeft een warm gevoel. Ik heb hier ook m'n eerste stappen als trainer gezet. Ook als persoon heb ik me hier ontwikkeld. Dus ik ben het altijd blijven volgen."



Hulzebosch vs Aukes

In de eerste helft van dit veldseizoen eindigde Aukes met de Nijeveners op de derde plaats van de Ereklasse B. TIjdens de veldcompetitiie hebben trainer en spelers al een beetje aan elkaar kunnen wennen. De conclusie is wel dat Gerald Aukes een hele andere trainer is dan zijn voorganger Daniël Hulzebosch.



"Gerald is een trainer vol passie en zo enthousiast dat je af en toe denkt: waar wil hij naartoe? Maar als de puzzelstukjes op hun plek vallen denk je wel: daar zit wat in. Hij praat geen onzin. In het begin was het echt wennen", zegt speelster Geertje Hoekstra.



"Daniël is heel erg van het positieve en in een bepaalde flow komen. Dat is ook heel prettig en Gerald is heel kritisch en heel direct. Als dingen niet goed zijn benoemd hij ze direct. Dat is wel een duidelijk verschil", zegt Jelmer Jonker.



De kern staat wel

Ondanks dat Sven Jonker en Loes Blacquière zijn vertrokken denkt de ploeg wel sterker te zijn dan vorig zaalseizoen. "Ik denk dat we als groep zeker vooruit zijn gegaan", zegt international Harjan Visscher. Jelmer Jonker denkt er net zo over. "De kern staat wel. Er zijn niet zo heel veel wijzigingen. We kunnen redelijk op onze vastigheden doorbouwen."



DOS´46 live op rtvdrenthe.nl

De wedstrijd van morgenavond tegen DVO uit Bennekom is vanaf 20.00 uur live te volgen via de website van rtvdrenthe.nl