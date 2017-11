PvdA en D66 na werkbezoek aan Jimmy’s Emmen: Dit willen we ook in Assen

EMMEN - Enthousiaste reacties vanmorgen bij raadsleden van de PvdA en D66 nadat ze een werkbezoek brachten aan jongerenontmoetingsplek Jimmy’s in Emmen.

"Een mooi concept. We gaan opnieuw proberen dit ook in Assen te realiseren", aldus PvdA-fractievoorzitter Martin Sagel.Emmen heeft tot nu toe de enige Drentse vestiging van Jimmy’s. Jimmy’s is een concept waarbij jongeren een eigen plek krijgen in de stad en waar ze elkaar kunnen ontmoeten, dingen kunnen ondernemen of gewoon kunnen chillen. Het zijn de jongeren zelf die invulling geven aan wat er bij zo’n ontmoetingsplek gebeurt."Dat betekent dus dat volwassenen dingen los moeten durven laten. En dat is niet makkelijk. Maar wij geloven hier in. Het is de afgelopen jaren in Assen niet gelukt, maar wat ons betreft is het nieuwe ronde, nieuwe kansen. De vestiging van een Jimmy’s in Assen komt prominent in ons verkiezingsprogramma", zegt Sagel.Er zijn wel pogingen gedaan om ook in de Drentse hoofdstad een Jimmy’s van de grond te krijgen. Het gemeentebestuur koos uiteindelijk voor het concept Swag. Dat staat voor Samen Werken Aan Grip. Dat project draait binnen Christelijke Scholengemeenschap Vincent van Gogh.Ook heeft Vaart Welzijn een plek gecreëerd in haar kantoor voor jongeren, om elkaar te treffen.Marloes Dekker van moederorganisatie Up to Us, bedenker van Jimmy's, schreef vorig jaar een boze brief aan de Asser raad. Daarin stelt ze dat er geen open communicatie is geweest over waarom de gemeente uiteindelijk toch niet voor Jimmy’s in de provinciehoofdstad koos. Ze voelde zich buitenspel gezet