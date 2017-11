Drenthe Toen: De duivel was nooit ver weg in het Bourtangerveen

VEENDAM - Met tal van namen werd de grootste vijand van Onze Lieve Heer aangeduid: Peter met zijn koude natuur, Joosje Pek of de Boze. In het Bourtangermoor fluisterde men andere namen: Ol Pait, Ol Knecht of Ol Ven.

Historicus Harm van der Veen is vanmiddag te horen in Drenthe Toen, het geschiedenisprogramma op Radio Drenthe. Tussen 14.00 en 15.00 uur vertelt hij meer over de duivel en het Bourtangerveen.

Jaren besteedde de Veendammer historicus Harm van der Veen aan het verzamelen, rubriceren en opnieuw vertellen van de volksverhalen die vroeger de ronde deden in het Bourtangerveen. Dat was het uitgestrekte veengebied op de grens van Drenthe, Groningen en Emsland. Deze maand is het boekvan Van der Veen uitgekomen.Van alle venen, moeren of moerassen was het uitgestrekte Bourtangermoor in het Noordoosten misschien wel het meest desolaat. Hoorde zo'n eindeloze natte vlakte wel tot Gods Schepping? Duivelsland was het, waar wezens rondwaarden die door Ol Vent gezonden waren.Angst, eenzaamheid en onwetendheid maakten de mensen letterlijk duivelsbenauwd. Daar zoefden heksen door de lucht, beslopen nachtmerries eerzame bewoners, waren zwarte katten voorboden van het kwaad, zorgde de gruwelijke stommelsteert met zijn dodelijke blik voor ware trauma's en dansten de ongrijpbare 'widde juvvers' over het drassige onland.Vooral na 1800 maakten schoolmeesters, dominees en pastoors er werk van om deze denkbeelden uit te bannen. En als dat al lukte, dan bleven de verhalen. Ze werden van generatie op generatie aan elkaar doorverteld.Dat zal, zoals dat gaat met spectaculaire geschiedenissen, de waarheid niet altijd ten goede zijn gekomen. Des te adembenemender was het effect. Pas toen de venen ontgonnen werden weken de mysteriën van het duivelse veen. In het moer spookte de duivel niet langer rond.