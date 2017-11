Deel dit artikel:











Lening voor duurzame zwembaden in Tynaarlo De Leemdobben in Vries (foto: RTV Drenthe)

VRIES - Het college van B & W van de gemeente Tynaarlo wil drie zwembaden een lening van bijna een miljoen euro geven voor verduurzaming.

Het gaat om de gemeentelijke zwembaden Leemdobben in Vries, Lemferdinge in Eelde-Paterswolde en Aqualaren in Zuidlaren.



De stichting die de zwembaden beheert, heeft een plan ontwikkeld waardoor elk jaar flink kan worden bespaard op de energiekosten. Het gaat onder andere om het plaatsen van zonnepanelen, zonnecollectoren, energiebesparende boilers en het slaan van een waterbron voor zwemwater.



Volgens wethouder Henk Lammers past het plan in het streven van de gemeente Tynaarlo om in 2030 eneregieneutraal te zijn.