Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Nog geen plannen voor dit weekend? RTV Drenthe heeft weer een paar tips voor je op een rijtje gezet.

In Assen opent zaterdag PopUpwinkel Mooi Verhaal in het Forum. In de winkel zijn vooral cadeauartikelen te verkrijgen. Popupwinkel Mooi Verhaal is tot 6 januari 2018 wekelijks geopend van woensdag tot en met zaterdag, van 10.00 tot 17.30 uur.In het Hunebedcentrum in Borger is zaterdag de Noordelijke Zwerfsteendag. Een speciale dag voor liefhebbers en belangstellenden van zwerfstenen en zwerfsteenfossielen. Er zijn lezingen en natuurlijk zijn allerlei bijzondere stenen te bekijken. De dag duurt van 11.00 uur tot 17.00 uur.In de bibliotheek in Hoogeveen is zaterdag een autismemarkt. Hier kan iedereen zelf beleven hoe het is om autistisch te zijn. Ook zijn er tientallen organisaties, die op een of andere manier iets met autisme te maken hebben en er is een lezing van een ervaringsdeskundige. De markt duurt van 10.00 uur tot 15.30 uur.In Meppel is zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur de Woonbeurs Meppel. Iedereen die geïnteresseerd is in de mogelijkheden van wonen in Meppel is welkom. De toegang is gratis. Locatie: Bremenbergweg 2a.In het Drents Archief in Assen is zaterdag een inspiratiedag voor kunstenaars. Er zijn workshops en een speurtocht door de depots van het Drents Archief. Kosten zijn 15 euro. Opgeven kan via: http://www.kcdr.nl/projecten/identitijd/inspiratiedagen/drenthe/ In Warenhuis Vanderveen in Assen geeft schrijfster Suzanna Jansen zaterdag een lezing over haar nieuwste boek Ondanks de zwaartekracht. De start is om 12.00 uur. Opgeven kan via kadetjecultuur@vanderveen.nl.Even genieten van de Drentse natuur? Dat kan zondag tijdens een wandeling door De Gasterse Duinen. Een gids van Nationaal Park Drentsche Aa vertelt over onder meer de geschiedenis van het gebied. Start is om 10.00 uur bij de Oudemolenseweg bij Gasteren. Deelname is gratis en opgeven is niet nodig.In het Hunebedcentrum in Borger is zondag een lezing over de hunebedden in ons land. De lezing begint om 13.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Entree is vijf euro en daar krijgt u ook nog een kopje koffie of thee voor. Opgeven via: hwolters@hunebedcentrum.nlIn de Havixhorst in Meppel is zondag een maskertheater. De organisatie noemt het een 'eigenzinnige manier om maatschappelijke situaties te belichten'. De voorstelling begint om 16.00 uur en is gratis te bezoeken.Even over een markt struinen? Dat kan zondag in de TT Hal in Assen. Tussen 8.00 en 16.30 uur is hier een vlooienmarkt. Toegang is vier euro, kinderen mogen gratis naar binnen.