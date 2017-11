Deel dit artikel:











Manon Veenstra: 'Van laatste spaargeld trainen in Nieuw-Zeeland' Manon Veenstra (foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

BMX - Fietscrosser Manon Veenstra (19) uit Kerkenveld vertrekt woensdag voor vier maanden naar Nieuw Zeeland om te gaan trainen onder coach Matthew Cameron. Veenstra trainde al eerder een periode in Nieuw Zeeland onder deze oud BMX'er en kwam als een ander mens terug.

Geschreven door Karin Mulder

"Hij heeft een hele andere visie en ik geloof gewoon heel erg in hem. Dat is gewoon belangrijk en dat had ik hier niet zo", verklaart Veenstra. "Voordat ik wegging was ik best nog wel onzeker over hoe ik in m'n sport stond. Ik wist dat ik er misschien wel wat van kon, maar ik geloofde er eigenlijk nog niet genoeg in. En daar heb ik gewoon zoveel plezier gehad en daardoor ben ik zo ontzettend gegroeid dat ik terugkwam als iemand die veel zelfverzekerder was."



Financieel de eindjes aan elkaar knopen

Ondanks dat Veenstra na het wereldbekerseizoen de nummer zestien van de wereld was, is het financieel hard werken om de eindjes aan elkaar te knopen. "In Nederland is er een soort systeem dat er een klein groepje heel intensief geholpen wordt. Als je daar buiten valt moet je jezelf redden. Ik spaar heel veel. Vorig jaar heb ik een paar wedstrijden best wel goed gepresteerd. Dat zet ik dan gelijk op m'n spaarrekening. Ik geef ook niks uit aan dingen. Ik heb gelukkig hulp van Autobedrijf Alteveer. Daar ben ik superblij mee. En alles wat m'n ouders opzij kunnen zetten gaat ook naar de sport."



Ondanks dat de sport een Olympische status heeft gekregen is de sport bij potentiële sponsors vaak onbekend. "Ik heb van m'n spaargeld een magazine en visitekaartjes laten drukken om zo professioneel mogelijk over te komen. Maar het blijft gewoon moeilijk. Ik hoop dat er mensen zijn die me financieel willen ondersteunen."



Iedereen opnieuw verbazen

De 19-jarige inwoonster van Kerkenveld miste de laatste wedstrijd van het seizoen omdat ze een ontstoken blinde darm had. Ze moest acht weken rust houden, maar na zes weken zat ze alweer op de fiets. "Ik kijk er heel erg naar uit om hard te gaan trainen in Nieuw-Zeeland en iedereen opnieuw te verbazen."