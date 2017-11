Ondernemend: Van liefhebberij naar houtzagerij

FORT - Helemaal onderin Drenthe, tegen de grens met Overijssel, vind je een klein ambachtelijk zagerijtje.

Het is het eenmansbedrijf van houtliefhebber Frank Steenbergen (31)."Als jong ventje van een jaar of veertien, vijftien, ben ik begonnen op een houtzagerij als bijbaantje en ja, dat heeft me altijd geïnteresseerd", vertelt Steenbergen.Steenbergen studeerde bedrijfswetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. "Ik had zo in het bedrijfsleven aan de gang gekund", vertelt hij."Ik had een mooie baan kunnen kiezen op kantoor, maar dat trok mij niet. Later na mijn studie ben ik als productiemanager op een zagerij gaan werken in Frans-Guyana. Ik kon daar mijn ei in kwijt en ik bleef op die zagerij. Dat kan ik schijnbaar niet los laten", aldus Steenbergen."Na iets meer dan een jaar ben ik teruggekomen naar Nederland. Toen ben ik hier eigenlijk hobbymatig ook wat hout gaan verzagen en dat is uitgelopen tot wat ik hier nu heb", vertelt de houtliefhebber. "Wat ik mooi vind is dat robuuste. Die grote gebinten, hele houtconstructies... Ja, dat vind ik mooi. Dat levendige materiaal, de geur ervan. Ik vind dat geweldig."Plannen heeft Steenbergen nog zat. De hang naar het buitenland ook, maar verhuizen naar een ander land zit er voorlopig niet meer in. "Mijn vriendin is altijd blij om weer thuis te zijn als we zijn weggeweest", lacht hij.Hij denkt eraan om meer met import en export te doen om zijn buitenlandse avonturen bij zijn oer-Drentse bedrijf te betrekken. "Dat zou er op een of andere manier toch wel weer in terug moeten komen", besluit Steenbergen. "Dat is de bedoeling."