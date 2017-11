John Franke uit Zuidlaren sleept NAM voor de rechter

ZUIDLAREN - John Franke is gedupeerd door de Nederlandse Aardolie Maatschappij, zo stelt hij. Zijn huis heeft flinke scheuren na de aardbeving van december 2016 in Zuidlaren. Vanochtend las hij in een rapport van onderzoeksbureau Witteveen + Bos dat hij niet in aanmerking komt voor een schadevergoeding.

"Ze ontkennen dat de scheuren in de muren, het voegwerk en de kozijnen door de beving komen van afgelopen december. Ik ben laaiend!", briest Franke. Hij heeft een advocaat in de arm genomen. "De dagvaarding ligt al op de deurmat van de NAM."In het rapport van vanochtend is te lezen dat het huis van Franke wel schade heeft, maar dat het niet aan te tonen is dat de schade door de beving komt."En dit dan? Dit komt echt niet doordat ik zo hard heb staan springen in de keuken", zegt Franke terwijl hij een scheur van 1 meter lang aanwijst, boven het keukenblok. In een rondgang langs de buitenkant van het huis wijst Franke nog eens zes scheuren in voegwerk en bakstenen aan. "De stenen muren zijn in 2006 opnieuw gevoegd. Dit is echt geen achterstallig onderhoud."Het huis van Franke en 220 andere huiseigenaren vallen net buiten de ring van 1,9 kilometer van het epicentrum. En dus komen zij niet in aanmerking voor een schadevergoeding, zo staat er in het rapport te lezen. "Ik weet nu hoe de mensen zich in Groningen moeten voelen."Omdat de ondernemer uit Zuidlaren de conclusie van onderzoeksbureauWitteveen+Bos al voelde aankomen, heeft hij een contra-expertise laten uitvoeren."Zij stellen dat de scheuren en verzakkingen wel degelijk door de aardbeving komen. Sterker nog: ik moet mijn huis stutten en wel zo snel mogelijk."De schade wordt door het andere onderzoeksbureau geschat op ruim 14.000 euro.Franke is zeker: hij gaat de zaak tegen de NAM winnen. "Ik ga er vanuit dat er bij de rechtbank weldenkende mensen zitten. Zij gaan de uitspraak doen dat er bij ons wel degelijk schade is ten gevolge van de aardbeving."Wat er precies in het rapport staat ziet u hier: