Steeds meer Drenten bouwen mantelzorgwoning Tiesje Arends woont bij haar dochter Hennie op het erf (foto: RTV Drenthe/Petra Wijnsema) Het mantelzorgchalet in Witten (foto: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

WITTEN/EMMEN - Steeds meer mensen gaan over tot het bouwen van een mantelzorgwoning op hun eigen erf voor een familielid. Gemeenten in Drenthe gaan daar verschillend mee om.

Een bouwvergunning is vaak niet eens noodzakelijk, omdat het om een bijgebouw op eigen grond gaat. Wel is een mantelzorgverklaring nodig van een arts, waarin staat dat de bewoner van de mantelzorgwoning hulpbehoevend is.



Soepel proces

Hennie Arends had in Witten genoeg ruimte op haar erf voor een mantelzorgchalet voor haar moeder. Haar moeder vereenzaamde een beetje in haar appartement in Assen en wilde graag terug naar haar geboortedorp Witten, waar haar beide dochters en kleinkinderen ook wonen. Na een gesprek met de gemeente Assen van anderhalf uur was het meteen rond. Van idee tot uitvoering duurde het hele proces een half jaar. Zowel moeder als dochter zijn blij met deze oplossing.



Verpleeghuis onnodig

Rolf Kok uit Emmen verbouwde zijn schuur tot aangepaste mantelzorgwoning voor zijn zwager Pascal de Haas, die een dwarslaesie kreeg door een auto-ongeluk. "Als ik kon zou ik hem en mijn zus elke dag op mijn blote knieën bedanken dat ik hier mag wonen," zegt De Haas.



"Ik vind 38 jaar nogal jong om in een verpleeghuis te worden opgenomen als je nog bij je volle verstand bent," zegt zwager Kok. "Als het mij zou overkomen, zou ik ook graag willen dat iemand dit voor mij zou doen," zegt hij.



Meer begeleiding gewenst

Voor zijn gevoel moesten ze zelf het wiel uitvinden. "Wat ik miste is iemand bij de poort van de gemeente Emmen die zegt welke stappen nodig zijn," aldus Kok.



Wethouder René van der Weide zegt in een reactie het advies ter harte te nemen.