Dit weekend in de Drentse natuur: 11 en 12 november Zaterdag kun je bij het Hunebedcentrum terecht voor de Norodelijke Zwerfsteendag. Foto: Steven Stegen

Liefhebbers van zwerfstenen kunnen zaterdag hun hart ophalen in het Hunebedcentrum in Borger. Zondag is het tijd om te wandelen. Dit is er dit weekend te doen in de Drentse natuur.

Zwerfsteendag

In het Hunebedcentrum in Borger is zaterdag de Noordelijke Zwerfsteendag. Een speciale dag voor liefhebbers en belangstellenden van zwerfstenen en zwerfsteenfossielen. Er zijn lezingen en natuurlijk zijn allerlei bijzondere stenen te bekijken. De dag duurt van 11.00 uur tot 17.00 uur.



Wandelen met een gids

Even genieten van de Drentse natuur? Dat kan zondag tijdens een wandeling door De Gasterse Duinen. Een gids van Nationaal Park Drentsche Aa vertelt over onder meer de geschiedenis van het gebied. De start is om 10.00 uur bij de Oudemolenseweg bij Gasteren. Deelname is gratis en opgeven is niet nodig. Meer informatie vind je



Wandelen met de boswachter

Zondag kun je met de boswachter het Dwingelderveld op. De gids geeft uitleg over het gebied en de natuurontwikkeling die er plaatsvindt. Na afloop staat er warme chocolademelk klaar. De wandeling begint om 14.00 uur bij het Bezoekerscentrum Dwingelderveld. Aanmelden voor de wandeling kan