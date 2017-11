Meepraten in Cassata: Edelherten zijn een verrijking voor Drents-Friese Wold, dus laat maar komen!

ASSEN - ASSEN - Edelherten zijn een verrijking voor het Drents-Friese Wold, dus laat maar komen!

Dat is de stelling morgenmiddag in het Radio Drenthe-programma Cassata.Gedeputeerde Henk Jumelet wordt door de PvdA en GroenLinks in de Staten op missie gestuurd, om alsnog voor elkaar te krijgen dat de edelherten er toch komen. De partijen zien dat als verrijking van de natuur en een belangrijke trekker voor toerisme en recreatie.Drie jaar geleden besluiten de Staten van Drenthe dat ook in onze provincie edelherten welkom zijn. Het Drents-Friese Wold zou hiervoor een geschikt natuurgebied zijn.In april van dit jaar blijkt uit onderzoek dat edelherten een toegevoegde waarde zijn voor het nationaal park. Maar in juni ziet de stuurgroep, met daarin alle belanghebbende partijen aan tafel, er toch vanaf. De boeren en natuurorganisaties kunnen het onderling niet eens worden over de voorwaarden waaronder het edelhert geherintroduceerd moet worden in het gebied.De boeren willen eerst een experiment in een afgebakend gebied met edelherten achter hoge hekken , uit vrees voor schade aan hun landbouwgewassen. De natuurclubs willen dat per se niet. Die vinden hekken onnatuurlijk. Daarop besloot de stuurgroep eind juni dat de dieren er niet komen, omdat er geen breed draagvlak is. Want naast verzet onder boeren, zijn er ook twijfels bij de gemeenten Midden-Drenthe, De Wolden en Ooststellingwerf.Maar PvdA en GroenLinks in de Staten hebben deze week aangegeven, dat ze het er niet bij laten zitten. Ze sturen gedeputeerde Jumelet op pad. De partijen zien meer voordelen dan nadelen bij de komst van het edelhert. Ook wijzen ze op het Statenbesluit uit 2014, waar een meerderheid achter de komst van edelherten stond. Ze willen dat Jumelet de stuurgroep alsnog zover krijgt dat de dieren komen. De stuurgroep praat daar op 17 november over.LTO-Drenthe-voorman Jan Bloemerts, die namens de boeren in de stuurgroep zit, zegt die beslissing te respecteren, maar vindt het bijzonder' dat de kwestie binnen een half jaar weer'aan bod komt. "Het is een diskwalificatie van de stuurgroep. Er zijn geen nieuwe inzichten, dezelfde partijen zitten aan tafel, dus waarom zou er een ander besluit worden genomen. Wij willen als LTO een proefgebied achter hekken, om schade te voorkomen aan onze gewassen. Maar de natuurclubs willen dat niet. En de afspraak was dat we alleen bij consensus de edelherten zouden herintroduceren. Die consensus was er een half jaar geleden niet, en is er nog steeds niet."Morgen in Cassata zijn te gast gedeputeerde Henk Jumelet en stuurgroep-voorzitter Henk van Hooft van het Drents Friese Wold, die zelf ook graag het edelhert naar zijn nationaal park ziet komen. Hoe denken zij de zaak vlot te trekken? En in hoeverre moet de gedeputeerde van landbouw en natuur dan kiezen tussen partijen?De stelling in Cassata luidt:Reageren kan via Facebook van RTV Drenthe of via twitter @rtvdrenthe.