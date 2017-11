Deel dit artikel:











Ombouwen bedrijfspanden levert 140 Drentse woningen op Leegstaande winkelpanden worden omgebouwd tot woningen (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Door het ombouwen van bestaande gebouwen zoals kantoren, fabriekspanden of winkels zijn in 2016 in Drenthe 140 nieuwe woningen ontstaan. Voorgaande jaren waren dat er gemiddeld nog 65.

Landelijk gezien zijn er op deze manier ruim 8.000 nieuwe woningen ontstaan. Dat is ruim negen procent van alle huizen die er in 2016 bij kwamen. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.



Percentages per stad

In Emmen is de woningvoorraad door de transformatie van bestaande gebouwen toegenomen met negen procent. In Hoogeveen was dit zeven procent, in Assen vier procent en in Meppel werden er twee procent meer woningen gecreëerd.



Percentages per provincie

In Noord-Brabant werd naar verhouding de woningvoorraad het meest uitgebreid door het ombouwen van panden. De woningvoorraad nam hier in 2016 toe met veertien procent. Vlak daarna, met elf procent, komt Friesland. Drenthe komt op de achtste plaats te staan met zeven procent.