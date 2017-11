Deel dit artikel:











Janneke Ensing door naar finale massastart Marathonschaatsster Janneke Ensing wint halve finale massastart (foto: Herman van Oost)

SCHAATSEN - Janneke Ensing uit Gieten heeft vanavond de halve finale van de massastart tijdens de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen in Thiaf in Heerenveen gewonnen. De massastart is een korte marathon over zestien rondes.

Geschreven door Karin Mulder

'Ik was best zenuwachtig want ik wilde deze kans niet verprutsen. Morgen kan ik laten zien dat ik goed kan knechten voor Irene Schouten, maar daarvoor moest ik wel vandaag eerst goed rijden", zegt Ensing na afloop.



Ensing hield de Poolse Magdalena Czyszczon en de Oostenrijkse Vanessa Herzog achter zich. De Drentse marathonschaatsster en wielrenster hoopt in februari op dit onderdeel te mogen starten op de Olympische Winterspelen van Zuid-Korea.



Irene Schouten

De andere halve finale in Thialf werd gewonnen door Irene Schouten. In totaal gingen er vanavond 35 vrouwen van start op dit onderdeel. De beste zestien zien we morgen terug in de finale.