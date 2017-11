Lentis-medewerkers Zuidlaren worden herplaatst

ZUIDLAREN - De medewerkers die hun baan kwijtraken door de sluiting van de Lentis-vestiging in Zuidlaren, worden herplaatst.

Lentis gaat meer inzetten op zogeheten vakteams en daar zijn zelfs méér medewerkers voor nodig, meldt RTV Noord ''We zetten nu met onze vakteams in op zoveel mogelijk behandelingen in de thuissituatie. Dit zijn de ambulante behandelingen. Daarmee slagen we er steeds beter in om opnames te voorkomen", vertelt directeur Yonas Tewelde.Juist voor die vakteams zijn mensen nodig. "We hebben binnen Lentis momenteel meer vacatures dan mensen die boventallig worden. De verwachting is dan ook dat er meer werk is dan er aan medewerkers beschikbaar is."Gisteren werd bekend dat de vestiging in Zuidlaren sluit, omdat er structureel te veel bedden leeg zijn in de kliniek. Ook in de vestigingen in Groningen en Winschoten zijn bedden niet vaak genoeg bezet. Oorzaak is de overgang naar behandeling bij cliënten thuis.Wanneer Zuidlaren definitief dichtgaat, is nog onduidelijk.