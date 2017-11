CDA wil onderzoek naar komst Formule 1 in Assen

ASSEN - Het CDA Drenthe wil dat er een haalbaarheidsonderzoek komt naar het organiseren van Formule 1-wedstrijden op het TT Circuit in Assen.

De partij heeft hierover vragen gesteld aan waarnemend commissaris van de koning Jozias van Aartsen.Volgens de partij is een van de voorwaarden van de F1-organisatie de nabijheid van een vliegveld. Met Groningen Airport Eelde wordt aan die voorwaarde voldaan.Gedeputeerde Henk Brink zei eerder dat de provincie niet het initiatief hoeft te nemen om de Formule 1 naar Assen te halen en dat dit aan het bestuur van het TT Circuit is. Het bestuur van het TT Circuit heeft inmiddels een licentie voor de Formule 1 aangevraagd.Bekende Drent Johan Derksen laat zich vandaag in zijn wekelijks column bij RTV Drenthe ook uit over de komst van de F1-races naar de provinciehoofdstad. "De infrastructuur ligt er al en de economie krijgt er een geweldige boost bij in Drenthe", aldus Derksen. "Laat ze maar komen, die raceauto's. Inclusief Max Verstappen."In Zandvoort zijn er ook initiatieven om de F1 terug te halen. Daar is inmiddels een haalbaarheidsonderzoek gehouden. Een terugkeer van de Formule 1 naar het circuit in Zandvoort is haalbaar, maar wordt wel een financiële megaklus, zo bleek vandaag.