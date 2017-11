Niet alleen Assen, ook Emden is klaar voor The American Dream

ASSEN - Over een week begint The American Dream in het Drents Museum in Assen.

Het is een tentoonstelling over het dagelijks leven in de Verenigde Staten, vastgelegd door kunstenaars.Maar niet alleen in onze provinciehoofdstad is de expositie te zien. Het Drents Museum werkt samen met collega's van de Kunsthalle in het Duitse Emden. Daar is dus tegelijkertijd ook een expositie met hetzelfde thema."We hopen dat de mensen ons museum leren kennen en dat ze door de expositie ook de stad ontdekken. En we hopen natuurlijk dat ze weer komen, dat de mensen merken dat Emden helemaal niet zo ver weg is", vertelt de conservator van de Kunsthalle in Emden.Wie naar Emden toe wil, moet ongeveer anderhalf uur rijden. De plaats lijkt een beetje op Assen. Het heeft een centrum en aan het begin van het centrum een haven.