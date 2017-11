Ondernemend: Meer dan een miljard downloads van games uit Emmen

MEPPEL - Hij begon op zijn dertiende met het maken van games, zette een voetbalcarriere aan de kant en draait nu een miljoenenomzet. Vasco Rouw uit Emmen.

Rouw, 29 jaar, is eigenaar van Vasco Games en werkt inmiddels op verschillende plaatsen in de wereld, met zo'n 35 mensen aan de productie van vooral spelletjes op mobieltjes. "Vroeger toen ik games ontwikkelde werkte ik twaalf tot vijftien uur per dag en dan vooral 's nachts. Dat is nu wel anders."Rouw begon het wat rustiger aan te doen toen hij vader werd. Maar zijn bedrijf heeft hij verder uitgebouwd. "Tegenwoordig gaan we niet meer voor de massa, maar meer voor de kwaliteit."Een grote stap maakt ook Kim Rozegarde van Papierklem Stationary uit Meppel. Maakten ze voorheen zelf zaken als paperclips. Die laten ze nu in landen als China. "Wij importeren kleine kantoorartikelen als nietjes, paperclips en papierklemmen."Het bedrijf werd ooit door haar opa opgezet. "Ik wilde eigenlijk helemaal niet aan de slag in het familiebedrijf. Maar uiteindelijk ben ik toch begonnen. Je komt uit een ondernemersgezin en dan merk je dat het wel leuk is om dingen voor jezelf te doen."Dat het voor studenten soms lastig is om concrete opdrachten uit het bedrijfsleven te vinden, weet Sjoukje de Haan van Ondernemerspunt Meppel maar al te goed. Ze zoekt naar concrete opdrachten uit het bedrijfsleven die studenten kunnen uitvoeren.De Haan: "Wat wij willen is dat de studenten er van leren. Het vraagt wat extra begeleiding van een ondernemer. Maar ze doen opdrachten die vaak blijven liggen." Volgens De Haan haal je ook een nieuwe generatie in huis. "En daar moet je het van hebben."